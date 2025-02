Ed Sheeran, polizia blocca esibizione in strada in India

La pop star britannica Ed Sheeran è stata fermata ieri nella città indiana di Bangalore, mentre si esibiva per strada, nella popolare zona di Church Street.

(Keystone-ATS) La polizia ha dichiarato ai media che il cantante non era stato autorizzato ad esibirsi e che la sua presenza avrebbe creato problemi al traffico e di ordine pubblico.

Il musicista, in India per due settimane con il suo tour Mathematics, ha invece affermato su Instagram di avere ottenuto regolarmente l’autorizzazione: “Era tutto pianificato da tempo, la mia esibizione in strada in quel punto preciso non è stata una decisione improvvisa”. E ha concluso in modo conciliatorio, invitando al concerto della sera, dove ha stupito il pubblico interpretando due hit in telogu, la lingua locale, assieme alla cantante Shilpa Rao.

Sui social è diventato virale il video che mostra l’agente di polizia mentre strappa il microfono di mano al cantante. Uno dei commenti più pungenti sulle regole poco chiare per le esibizioni in strada dice: “Viviamo nella democrazia degli zii (uncle, zietto è usato in India per definire un anziano). La loro più grande soddisfazione è impedire alle persone di divertirsi”.

I concerti live delle star internazionali sono uno dei fenomeni emergenti dell’intrattenimento del Paese, che recentemente ha visto il sold-out e guerre di bagarinaggio per Dua Lipa e per i Coldplay.