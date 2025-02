Ecuador: Noboa denuncia ‘irregolarità’ in primo turno presidenziali

Keystone-SDA

Il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha denunciato presunte "irregolarità" nel primo turno delle elezioni presidenziali, in cui ha ottenuto una vittoria con margine minimo sulla rivale di sinistra Luisa Gonzalez, con cui andrà al ballottaggio.

(Keystone-ATS) “Ci sono state molte irregolarità e continuiamo a contarle”, ha detto Noboa a una radio locale, aggiungendo che il suo team gli ha fornito “numeri più alti” di voti che avrebbe ricevuto.

Stando al presidente, lo spoglio ha evidenziato incongruenze in diverse province, in contrasto con i risultati preliminari forniti dall’Organizzazione degli Stati americani (Osa). Per contro la missione elettorale dell’Unione europea ha affermato di non aver riscontrato alcuna prova di irregolarità o brogli.

Secondo Noboa, organizzazioni criminali avrebbero portato avanti azioni intimidatorie per inquinare il voto in alcune province del Paese, da anni sprofondato in una grave crisi di sicurezza interna.

Il capo dello Stato, conservatore, domenica ha ottenuto il 44,15% delle preferenze, mentre la sfidante di sinistra Gonzalez si è attestata al 43,95%. Lontanissimi tutti gli altri candidati.