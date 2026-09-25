Economisti correggono al rialzo i pronostici di crescita

Keystone-SDA

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Le previsioni sulla congiuntura in Svizzera per l'anno in corso sono notevolmente migliorate: è quanto emerge anche dal nuovo sondaggio condotto dall'Istituto KOF del Politecnico federale di Zurigo tra gli economisti del paese.

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(Keystone-ATS) Concretamente gli esperti prevedono per il 2026 un incremento del prodotto interno lordo (PIL) al netto degli effetti sportivi del +1,7%, a fronte del +0,9% pronosticato in giugno. Gli interpellati hanno anche rivisto al rialzo le aspettative per il prossimo anno, che si attestano oggi al +1,7%, rispetto al +1,5% di giugno.

Vengono per contro riconsiderate in ribasso le stime relative all’inflazione. Nell’anno in corso i prezzi dovrebbero salire dello 0,6% (0,7% in giugno), nel 2027 dello 0,7% (0,8%) e, tra cinque anni, dello 0,8% (0,9%). Le prospettive relative alla situazione del mercato del lavoro rimangono pressoché invariate: il tasso di disoccupazione è visto al 3,1% nel 2026, al 3,0% nei dodici mesi successivi e al 2,9% tra un lustro.

Il tasso di cambio dell’euro rispetto al franco, che è aumentato negli ultimi due mesi, dovrebbe rimanere sostanzialmente stabile: il corso si attesterà a 0,93 fra tre mesi e a 0,92 fra un anno; per il dollaro i valori medi sono rispettivamente 0,81 e 0,80. Infine, rispetto al sondaggio di giugno gli specialisti si mostrano più cauti nella loro valutazione dell’andamento futuro del mercato azionario: gli analisti prevedono un indice SPI di circa 19’725 punti fra un trimestre, leggermente al di sotto del livello attuale, mentre fra dodici mesi dovrebbe raggiungere 20’633 punti.

Le previsioni del KOF chiamate “Consensus Forecast”, giunto alla 123esima edizione e a cui hanno preso parte 17 esperti interrogati fra il 3 e il 23 settembre, non vanno confuse con quelle del centro congiunturale stesso, né con il suo barometro.