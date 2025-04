Economiesuisse: “dazi Usa colpiscono numerose imprese in Svizzera”

Keystone-SDA

I dazi americani del 31% entrati in vigore oggi contro la Svizzera colpiscono numerose imprese, gran parte del settore dell'esportazione: lo afferma Economiesuisse, che ha tastato il polso al ramo.

(Keystone-ATS) Nell’ambito di un sondaggio non rappresentativo condotto il 3 e il 4 aprile l’associazione ha interpellato 94 entità, fra aziende e associazioni di categoria. Il 19% di tali realtà si è detto “molto significativamente colpito” dalle barriere doganali in questione, il 30% “significativamente colpito” e un ulteriore 27% “leggermente colpito”. Solo il 24% afferma di non subire l’impatto delle decisioni dell’amministrazione di Donald Trump.

I partecipanti al rilevamento d’opinione temono in particolare una contrazione della domanda (50%) e il rallentamento congiunturale (31%), ma vengono visti anche rischi in relazione alle catene di approvvigionamento e all’aumento delle tariffe doganali su altri mercati.

Circa l’80% delle imprese interpellate non ha ancora adottato alcuna misura per mitigare a breve termine l’impatto dei dazi. Sul medio periodo si sta però discutendo la possibilità di passare, con i prodotti, attraverso altri paesi con dazi più bassi; si pensa inoltre di adeguare i contratti per trasferire i costi sugli importatori statunitensi. Altro punto: le ditte valutano l’opportunità di diversificare maggiormente i mercati di vendita.

Le associazioni e le imprese intervistate si aspettano che il Consiglio federale faccia tutto il possibile per ridurre i dazi – considerati “eccessivamente elevati” – attraverso i canali diplomatici, afferma Economiesuisse. La Svizzera ha dalla sua parte i migliori argomenti economici. È il sesto investitore estero più importante negli Stati Uniti e guida la classifica nell’ambito della ricerca e sviluppo.

Al contempo, aggiunge Economiesuisse ribadendo posizioni già espresse, è necessario agire sul piano interno. “Occorre fare tutto il possibile per rafforzare l’attrattiva della piazza economica elvetica: è urgente evitare regolamentazioni inutili e oneri finanziari aggiuntivi per le imprese”.