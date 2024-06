Ebrei svizzeri condannano Hamas e chiedono a Berna più impegno

(Keystone-ATS) La Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI) “condanna fermamente l’atto terroristico di Hamas e i relativi tentativi di minimizzazione”.

Chiede anche che parlamento e Consiglio federale attuino rapidamente il divieto dell’organizzazione palestinese e invita Berna a impegnarsi maggiormente per la liberazione degli ostaggi a Gaza.

In una risoluzione approvata oggi da un’ampia maggioranza dell’assemblea dei delegati svoltasi nella città federale viene espressa anche solidarietà al popolo israeliano e viene ribadito che il diritto di autodeterminazione di Israele non è negoziabile, si legge in un comunicato diffuso in serata dalla FSCI.

“Allo stesso tempo, si esprime il rammarico per le grandi sofferenze della popolazione civile causate da questa guerra scatenata da Hamas. La pace e la sicurezza devono essere ricercate per la popolazione israeliana, per i palestinesi e per l’intera regione”.

I delegati si aspettano inoltre che l’esecutivo federale e i cantoni adottino misure efficaci per contrastare il crescente antisemitismo, anche nelle scuole universitarie.