Ebola: Oms, molto preoccupante la situazione nella Rd Congo

Keystone-SDA

La situazione dell'epidemia di ebola nella Repubblica democratica del Congo "è molto preoccupante". Lo ha detto oggi il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

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(Keystone-ATS) Questi ha precisato che “finora sono stati confermati 82 casi, con sette decessi accertati, ma sappiamo che l’epidemia è molto più estesa”. Al momento, ha aggiunto, “ci sono quasi 750 casi sospetti e 177 decessi sospetti”.

In Uganda “la situazione al momento è stabile”, ha proseguito, in un aggiornamento pubblicato su X, “con due casi confermati e un decesso, e nessun nuovo caso o decesso segnalato”.

“Un cittadino americano che lavorava nella Repubblica democratica del Congo è risultato positivo al virus ed è stato trasferito in Germania per le cure. Siamo al corrente delle notizie su un altro cittadino americano, contatto ad alto rischio, che è stato trasferito nella Repubblica Ceca”, ha ricordato il direttore dell’Oms, sottolineando che “i numeri sono in continua evoluzione grazie al miglioramento delle attività di sorveglianza e dei test di laboratorio” anche se “la violenza e l’insicurezza ostacolano la risposta”.

Nel frattempo, ha concluso, l’Oms ha dispiegato altro personale nella provincia orientale dell’Ituri, epicentro dell’epidemia nella Repubblica democratica del Congo, a sostegno delle comunità colpite.