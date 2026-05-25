Ebola: Oms, interventi urgenti nei paesi confinanti con il Congo

Keystone-SDA

I Paesi confinanti con la Repubblica Democratica del Congo sono ad alto rischio di contagio da Ebola e dovrebbero agire immediatamente per contrastare il virus.

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(Keystone-ATS) Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“I Paesi confinanti con la Rdc sono particolarmente a rischio e dovrebbero adottare misure immediate”, ha dichiarato, aggiungendo che domani si recherà in Congo, epicentro dell’attuale epidemia della malattia mortale.