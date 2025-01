EasyJet cresce in Svizzera, la quota di mercato è al 26%

Keystone-SDA

EasyJet cresce in Svizzera: ha una quota di mercato del 26% nella Confederazione, con una punta del 47% a Ginevra.

2 minuti

(Keystone-ATS) “In termini di numero di passeggeri, parliamo di un totale di 14,4 milioni di viaggiatori, di cui 8,6 milioni a Cointrin”, ha indicato oggi in una conferenza stampa Jean-Marc Thévenaz, direttore generale della filiale elvetica della compagnia aerea inglese. A livello mondiale sono 90 milioni.

Nel 2024 Easyjet Svizzera ha aperto dodici nuove rotte e ora ne conta più di 160. La società sta consolidato le sue tradizionali basi di Ginevra e Basilea, per sviluppare anche Zurigo, che offre quattordici collegamenti.

I vertici sono anche fiduciosi per il 2025. In termini di prenotazioni, “siamo a livelli superiori per Pasqua e per quest’estate rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”, ha spiegato Thomas Haagensen, dirigente del gruppo. Riguardo a maggio si è fatto sentire notevolmente l’impatto del concorso canoro Eurovision Song Contest, previsto a Basilea.

Intanto la flotta, attualmente di 30 aerei, continua a espandersi. “Arriveranno altri due apparecchi”, ha annunciato il Ceo. “Al momento abbiamo il 25% di aeromobili Airbus A320neo e puntiamo al 90% tra il 2026 e il 2029”, aggiunge il manager, che sottolinea la giovane età dei velivoli, in media di sette anni, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2.

Per quanto riguarda l’organico, Thévenaz ha annunciato l’assunzione di 30 nuovi piloti e 60 nuovi membri dell’equipaggio di cabina nel 2025. Easyjet Svizzera – che l’anno scorso ha celebrato il suo 25esimo di esistenza – ha 1120 dipendenti, due terzi dei quali lavorano a Ginevra e il rimanente a Basilea.