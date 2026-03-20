E’ morto l’attore americano Chuck Norris, star cinema d’azione

Keystone-SDA

E' morto l'attore americano Chuck Norris, star del cinema d'azione. Lo ha reso noto la famiglia. L'interprete ed ex campione del mondo di karate, il 10 marzo ha compiuto 86 anni.

1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo il sito Tmz nelle scorse ore era stato ricoverato per “un’emergenza medica sull’isola di Kauai”.

Chuck Norris, è famoso per il suo ruolo in “Walker, Texas Ranger”, “The Delta Force” e “Missing in Action”. “È con il cuore pesante che la nostra famiglia condivide l’improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris – ha detto la famiglia su Instagram – Per il mondo era un artista di arti marziali, un attore e un simbolo di forza. Per noi era un marito devoto, un padre e un nonno amorevoli, un fratello incredibile e il cuore della nostra famiglia”.