La televisione svizzera per l’Italia

Duo designato a guida PLR in disaccordo su pacchetto accordi UE

Keystone-SDA

La questione del pacchetto di accordi con l'UE divide il duo designato alla presidenza del PLR, composto da Benjamin Mühlemann (GL) e Susanne Vincenz-Stauffacher (SG).

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Nel programma “Samstagsrundschau” della radio svizzerotedesca SRF, la consigliera nazionale sangallese si è schierata chiaramente a favore, mentre il consigliere agli Stati glaronese si è dimostrato più scettico, ma ha dichiarato che sosterrà una decisione positiva del partito.

Il pacchetto di trattati con l’UE sarà la prima grande sfida per la coppia designata alla guida del partito. All’assemblea dei delegati del PLR del 18 ottobre, infatti, non si discuterà solo dell’elezione alla presidenza, ma anche della posizione della formazione politica sulla questione europea.

Sia Vincenz-Stauffacher che Mühlemann hanno espresso il loro sostegno al pacchetto di accordi con l’UE. Hanno sottolineato che questa decisione democratica sarà determinante per l’operato della leadership del partito. In qualità di ex membro di un esecutivo cantonale, Mühlemann ha affermato di aver imparato ad appoggiare anche decisioni che divergono dalla sua opinione personale.

Inoltre entrambi si attendono che, nella votazione sugli accordi bilaterali, per il PLR dovrebbe valere anche la maggioranza dei Cantoni, non solo quella del popolo. Mentre la consigliera nazionale sangallese si è mostrata aperta su questa controversa questione, Mühlemann si è espresso decisamente a favore.

Stando a un comunicato di metà giugno, i liberali-radicali hanno costituito un comitato di dodici membri composto da sostenitori e critici, che presenterà all’assemblea dei delegati del 18 ottobre delle proposte di posizionamento del partito.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR