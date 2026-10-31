Due settimane per proteggersi dai virus invernali

Keystone-SDA

Condividi

Quest'autunno la Svizzera dedica due settimane alle vaccinazioni contro le infezioni stagionali, dal 2 al 7 novembre e dal 23 al 28 novembre. La campagna mira a facilitare l'accesso ai vaccini in particolare per le persone a rischio.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) vuole consentire a ciascuno di prendere una decisione informata, ha indicato a Keystone-ATS. La vaccinazione rimane una scelta personale. Informazioni sull’influenza, sul Covid-19 e sul virus respiratorio sinciziale (VRS) sono disponibili in particolare sul sito vaccinare-svizzera.ch.

Le raccomandazioni contro l’influenza rimangono invariate rispetto alla scorsa stagione. Quelle relative al Covid-19 e al virus respiratorio sinciziale (RSV) sono state leggermente adeguate, precisa l’UFSP.

Influenza: il 37% degli over 65 vaccinati

Secondo l’ultima indagine sulla copertura vaccinale contro l’influenza, condotta per la stagione 2023/24, il 37% delle persone di età superiore ai 65 anni si era vaccinato. Questa percentuale raggiungeva quasi tre persone su dieci tra coloro che soffrivano di malattie croniche.

Circa un quarto del personale sanitario e una persona su sei tra coloro che sono a contatto con gruppi a rischio avevano ricevuto il vaccino antinfluenzale. Queste percentuali hanno registrato tutte un leggero calo rispetto alla stagione precedente.

L’indagine ha riguardato anche il Covid-19: quasi un quarto degli ultrasessantacinquenni e un quinto delle persone affette da malattie croniche avevano ricevuto un vaccino a partire da ottobre 2023. L’RSV non era incluso.

Ritardi nelle consegne

L’organizzazione delle due settimane di azione avviene in un contesto caratterizzato da ritardi nella consegna dei vaccini antinfluenzali segnalati da alcuni produttori. Sono interessati studi medici, ospedali, strutture socio-sanitarie e farmacie.

“Non si tratta di una carenza, ma solo di un ritardo”, sottolinea l’UFSP, precisando che c’è ancora tempo sufficiente per vaccinarsi, anche per i gruppi a rischio, prima dell’ondata influenzale, che di solito non inizia prima di metà dicembre.

Articoli più popolari