Due persone uccise fuori da museo ebraico di Washington

Keystone-SDA

Due persone sono state uccise ieri sera a colpi d'arma da fuoco all'esterno del Jewish Museum di Washington. Le vittime della sparatoria sono due giovani dipendenti - un uomo e una donna - dell'ambasciata israeliana. Una persona è stata arrestata.

3 minuti

(Keystone-ATS) L’uomo fermato è un 30enne di Chicago di nome Elias Rodriguez, secondo quanto reso noto dalla responsabile della polizia metropolitana della capitale, Pamela Smith, come riportano i media internazionali. Al momento dell’arresto avrebbe gridato ‘Free Palestine’.

L’ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, Danny Danon, ha parlato di “terrorismo antisemita”, così come il presidente statunitense Donald Trump che ha condannato gli “orribili omicidi”. “Odio e radicalismo – ha detto – non hanno posto negli Stati Uniti”.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha da parte sua affermato che l’attentato è frutto della “selvaggia istigazione” contro Israele e ha annunciato di aver ordinato un rafforzamento della sicurezza nelle missioni diplomatiche del Paese in tutto il mondo.

Il presidente israeliano Isaac Herzog, espressosi su X, si è detto “sconvolto dalle scene di Washington DC. Questo è un atto spregevole di odio, di antisemitismo, che ha causato la morte di due giovani dipendenti dell’ambasciata israeliana”.

“Dobbiamo chiamare a rispondere per quello che è successo a Washington anche i leader irresponsabili dell’Occidente che sostengono l’odio” verso Israele, scrive su X il ministro israeliano Amichai Chikli.

“Il presidente Emmanuel Macron, il premier Keir Starmer, il primo ministro canadese Mark Carney hanno tutti incoraggiato, in modi diversi, le forze del terrore senza tracciare linee rosse morali. Questa codardia viene pagata dal sangue ebraico”, ha aggiunto.

Chikli scrive che una delle vittime dell’attentato a Washington è Yaron Lischinsky, 28 anni, lavorava nel dipartimento politico dell’ambasciata israeliana a Washington. Sulla sua pagina LinkedIn aveva scritto: “Credo fermamente nella visione delineata negli Accordi di Abramo e credo che ampliare il cerchio della pace con i nostri vicini arabi e perseguire la cooperazione regionale sia nel migliore interesse dello Stato di Israele e del Medio Oriente nel suo complesso. A tal fine, sostengo il dialogo interreligioso e la comprensione interculturale”.

Quanto alla seconda vittima si tratta di Sarah Milgrim, ebrea americana impiegata presso l’ambasciata israeliana negli Stati Uniti: “Yaron e Sarah erano nostri amici e colleghi”, ha scritto l’ambasciata su X. “Erano nel fiore degli anni. Ieri sera, un terrorista li ha uccisi a colpi d’arma da fuoco mentre uscivano da un evento al Capital Jewish Museum di Washington”, prosegue la nota.”L’intero personale dell’ambasciata è devastato dal loro assassinio. Non ci sono parole che possano esprimere la profondità del nostro dolore e del nostro orrore per questa perdita devastante. I nostri cuori sono con le loro famiglie e l’ambasciata sarà al loro fianco in questo momento terribile”, viene aggiunto