Due i decessi per malaria all’aeroporto di Francoforte

Keystone-SDA

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Sono due i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte deceduti a causa della malaria. Lo riporta l'agenzia DPA, spiegando che il primo decesso si è verificato già all'inizio di luglio, come comunicato oggi dall'Ufficio sanitario della città di Francoforte.

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(Keystone-ATS) La causa, tuttavia, è stata accertata solo dopo la morte del paziente.

Il secondo decesso risale invece ad agosto ed è stato reso noto oggi dal gestore dello scalo Fraport. La causa delle infezioni sarebbe da ricercarsi nelle zanzare provenienti da una zona malarica giunte in Germania all’interno di un aereo.

L’Ufficio sanitario di Francoforte ha comunicato che sono stati colpiti in totale sei dipendenti.

“Probabilmente la zanzara è già morta”, ha affermato il direttore dell’Ufficio sanitario di Francoforte, Peter Tinnemann parlando dei casi di malaria che hanno coinvolto l’aeroporto tedesco.

“Non sussiste la probabilità che la malattia si diffonda da persona a persona. Il rischio per la popolazione di Francoforte è trascurabile”.