Due elicotteri antincendio si sono scontrati in Grecia

Keystone-SDA

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Due elicotteri sono entrati in collisione in Grecia mentre partecipavano alle operazioni di spegnimento di un incendio boschivo nella zona di Psatha, ad ovest di Atene.

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(Keystone-ATS) Due persone che componevano l’equipaggio di uno dei velivoli sono stati recuperati, mentre procedono le operazioni di soccorso.

Due piloti che componevano l’equipaggio di uno degli elicotteri antincendio sono in buone condizioni e in salute. Non c’è stato invece ancora alcun contatto con il secondo equipaggio e sono in corso le operazioni di ricerca e salvataggio, scrivono le genzie Amna ed Ekathimerini.

Gli incendi in Grecia hanno fino a ora distrutto più di 12’000 ettari di foresta e terreni agricoli. L’Osservatorio nazionale per il clima ha reso noto che 6’500 ettati di terreno sono andati in fumo solo nel Golfo di Corinto, fino a Porto Germeno, vicino ad Atene. Nelle isole di Creta e Paros, sono stati divorati dalle fiamme altri 6’000 ettari di terreno.