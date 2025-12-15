Due date in Svizzera per Robbie Williams nel 2026

Keystone-SDA

La popstar britannica Robbie Williams tornerà a esibirsi in Svizzera nel 2026. Il cantante terrà due concerti: uno, il 10 settembre, all'Hallenstadion di Zurigo e un altro, due giorni dopo, alla Vaudoise aréna di Losanna.

1 minuto

(Keystone-ATS) Williams mancava dalla Svizzera dal 2023, quando aveva partecipato all’Openair di Zurigo. In Romandia la sua ultima esibizione risale al Paléo Festival del 2015.

Per questi due concerti, il 51enne proporrà “un viaggio tra nuovi brani e grandi successi che hanno segnato la sua carriera”, ha annunciato oggi in una nota l’organizzatore, Opus One. L’interprete di “Angels” presenterà anche il suo album più recente, “Britpop”, che uscirà a febbraio e offrirà “un suono grezzo ed energico, che ricorda gli anni ’90”.