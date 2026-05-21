DSM-Firmenich esordisce alla borsa svizzera, doppia quotazione

Keystone-SDA

DSM-Firmenich fa il suo esordio alla borsa svizzera: il gruppo elvetico-olandese specializzato nei profumi e negli aromi nei settori della nutrizione, della salute e della bellezza è da stamane presente sul mercato di Zurigo.

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(Keystone-ATS) È una doppia quotazione che affianca quella già esistente su Euronext Amsterdam.

Le azioni hanno avviato le contrattazioni con una lieve tendenza al rialzo, fissando il prezzo a circa 63 franchi. La capitalizzazione di mercato del gruppo si attesta attualmente a circa 15,9 miliardi di franchi.

“La quotazione alla borsa svizzera SIX rappresenta una tappa fondamentale per DSM-Firmenich e rafforza ulteriormente il nostro posizionamento presso gli investitori svizzeri e internazionali”, afferma il CEO Dimitri de Vreeze, citato in un comunicato. “Prevediamo che ciò favorirà il continuo sviluppo di un azionariato diversificato e di alta qualità, nonché la creazione di valore a lungo termine”, aggiunge il manager attivo per l’azienda sin dal 1990.

Particolare attenzione viene in queste ore rivolta ai volumi di scambio: un elevato numero di transazioni in Svizzera potrebbe infatti determinare l’eventuale inserimento dell’azione nello Swiss Leader Index (SLI), che comprende 30 titoli più importanti, o addirittura nell’indice principale Swiss Market Index (SMI), dove figurano 20 aziende.

DSM-Firmenich è un gruppo nato nel 2023 dalla fusione fra l’impresa ginevrina Firmenich, le cui origini risalgono al 1895, e l’olandese DSM (l’acronimo sta per Dutch State Mines), fondata nel 1902 come impresa mineraria. Ha una doppia sede, a Maastricht (Paesi Bassi) nonché a Kaiseraugst (AG), e un organico di 21’000 dipendenti con cui opera in circa 60 paesi. Nel 2025 ha realizzato un fatturato di 9 miliardi di euro (8,3 miliardi di franchi al cambio attuale).

L’impresa assomiglia molto, per campo d’attività, alla ginevrina Givaudan, che fa parte dell’SMI. Altri concorrenti sono la società tedesca Symrise e il gruppo americano International Flavors & Fragrances. Gli esperti del settore stimano che queste quattro aziende controllino insieme oltre la metà del mercato mondiale delle fragranze e degli aromi.