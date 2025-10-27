Droni ucraini su Russia e raid russi a Kiev

Keystone-SDA

Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto 193 droni ucraini stanotte, con le autorità locali che hanno riferito di una persona uccisa nell'attacco.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il governatore della regione di confine di Bryansk, Aleksandr Bogomaz, ha dichiarato su Telegram che un minibus è stato colpito nel villaggio di Pogar, uccidendo l’autista e ferendo cinque passeggeri.

Decine di droni ucraini contro Mosca

Decine di droni ucraini hanno preso di mira stanotte Mosca, secondo il sindaco Sergey Sobyanin citato dai media locali. Le difese aeree russe hanno abbattuto finora circa 30 velivoli, riposta da parte sua l’agenzia di stampa Tass.

Gli aeroporti moscoviti di Domodedovo e Zhukovsky hanno temporaneamente sospeso le operazioni in risposta alla minaccia. Esplosioni sono state segnalate in diverse parti della capitale e nella regione circostante, secondo i canali Telegram russi. Non sono state segnalate vittime, mentre un incendio sarebbe scoppiato in un deposito di petrolio a Serpukhov.

Nella regione di Belgorod una persona è morta e altre 23 sono rimaste ferite negli attacchi ucraini di ieri, ha dichiarato il governatore dell’oblast di confine Vyacheslav Gladkov.

Tre morti e 30 feriti a Kiev

Ieri i raid russi su Kiev hanno causato almeno tre morti e oltre 30 feriti a Kiev nella notte. Il capo di stato maggiore russo Valery Gerasimov ha annunciato che il 21 ottobre Mosca ha testato con successo il nuovo missile da crociera Burevestnik, un vettore a propulsione nucleare capace di trasportare testate atomiche.

È inoltre di un morto e un ferito il bilancio degli oltre 700 attacchi russi di ieri sulla regione di Zaporizhzhia, hanno reso noto oggi le autorità di Kiev citate dai media locali.