Droni riparano edifici e leggono la natura, test presso l’Empa

Keystone-SDA

Un'apposita struttura per sviluppare e testare droni in grado di intervenire sugli stabili e nell'ambiente naturale: l'ha inaugurata oggi l'Empa, il laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca.

1 minuto

(Keystone-ATS) La nuova realtà, chiamata DroneHub e creata in collaborazione con l’Imperial College di Londra, si trova nel NEST, un edificio modulare dedicato alla ricerca e all’innovazione situato nel campus Empa.

ll DroneHub è un’offerta unica per i ricercatori che vogliono valutare nuovi droni – e annesse tecnologie robotiche – in grado di vivere autonomamente in natura, raccogliere dati di alta qualità ed eseguire azioni di ripristino nell’ambiente costruito, spiega l’Empa in un comunicato odierno. Concretamente si parla di robot volanti in grado di ispezionare e riparare gli edifici, di interagire con gli ecosistemi naturali e di monitorare i cambiamenti climatici e la biodiversità.

“L’apertura di questa nuova piattaforma di ricerca al NEST non è solo una pietra miliare per la ricerca sui droni, ma anche una forte testimonianza dell’importanza delle collaborazioni di ricerca”, afferma la direttrice dell’Empa Tanja Zimmermann, citata nella nota.