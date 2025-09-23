Droni: NATO, Mosca fermi le violazioni, sono un’escalation

Keystone-SDA

"La Russia è pienamente responsabile di queste azioni, che costituiscono un'escalation, rischiano di portare a valutazioni errate e mettono in pericolo vite umane: devono cessare". Lo afferma la NATO al termine del Consiglio atlantico.

(Keystone-ATS) “La Russia non deve avere alcun dubbio: la NATO e gli alleati impiegheranno, in conformità con il diritto internazionale, tutti gli strumenti militari e non militari necessari per difendersi e scoraggiare tutte le minacce provenienti da ogni direzione”, afferma una nota emessa al termine della riunione convenuta sotto l’articolo 4 su richiesta dell’Estonia in seguito all’incursione venerdì scorso dei MIG russi nei cieli del paese baltico.

“Continueremo a rispondere nel modo, nei tempi e nell’ambito di nostra scelta. Il nostro impegno nei confronti dell’articolo 5 è incrollabile”, si legge ancora nel documento.

“Gli alleati non si lasceranno scoraggiare da questi e altri atti irresponsabili della Russia dal loro impegno duraturo a sostenere l’Ucraina, la cui sicurezza contribuisce alla nostra, nell’esercizio del suo diritto intrinseco all’autodifesa contro la brutale e immotivata guerra di aggressione della Russia”.

“Il Comandante supremo alleato in Europa (SACEUR) – prosegue la nota, ricostruendo gli ultimi fatti – ha informato il Consiglio in merito a questo incidente, nel quale tre velivoli russi MIG-31 armati hanno violato lo spazio aereo estone per oltre dieci minuti. La risposta della NATO è stata rapida e decisa. Sono stati fatti decollare dei velivoli alleati per intercettarli e scortarli fuori dallo spazio aereo estone: questa incursione fa parte di un quadro più ampio di comportamenti sempre più irresponsabili da parte della Russia”.

“È la seconda volta in due settimane che il Consiglio Nord Atlantico si riunisce ai sensi dell’articolo 4. Il 10 settembre il Consiglio ha tenuto consultazioni in risposta alla violazione su larga scala dello spazio aereo polacco da parte di droni russi. Anche diversi altri alleati, tra cui Finlandia, Lettonia, Lituania, Norvegia e Romania, hanno recentemente subito violazioni dello spazio aereo da parte della Russia. Esprimiamo la nostra piena solidarietà a tutti gli alleati il cui spazio aereo è stato violato”.