Drone sull’aeroporto di Eilat-Ramon, un ferito lieve

Una persona è rimasta leggermente ferita per l'impatto di un drone lanciato dagli Houthi sull'aeroporto di Eilat-Ramon, nel sud di Israele. Lo hanno riferito i servizi di emergenza israeliani del Magen David Adom citati dal Times of Israel.

(Keystone-ATS) Una persona è stata colpita da schegge o dall’esplosione, hanno riferito i soccorsi aggiungendo che un’altra persona è stata assistita per ansia acuta. Secondo quanto riferito, il drone lanciato dallo Yemen ha colpito il terminal passeggeri dell’aeroporto, a nord di Eilat. L’Idf sta indagando mentre le autorità hanno chiuso lo spazio aereo dello scalo. Filmati mostrano il fumo vicino al terminal.

