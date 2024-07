Drone esplode sul centro di Tel Aviv, un morto e feriti

Keystone-SDA

3 minuti

(Keystone-ATS) Un drone ha colpito il centro di Tel Aviv uccidendo un uomo e ferendo altre persone a pochi metri dall’ambasciata americana. L’attacco è stato rivendicato dai ribelli yemeniti degli Houthi.

“La forza aerea dei droni, nell’ambito delle forze armate yemenite, ha effettuato un’operazione militare di qualità, prendendo di mira uno degli obiettivi importanti nell’area occupata di Jaffa, conosciuta in Israele come Tel Aviv”, ha affermato il portavoce dei ribelli, Yahya Saree, in una nota. Da mesi gli Houthi, sostenuti dall’Iran, attaccano le navi al largo delle coste dello Yemen, affermando di agire in solidarietà con i palestinesi.

Stando a un report dell’emittente saudita Al Arabiya, il gruppo ha lanciato un missile balistico e quattro droni contro Israele durante la notte. Il missile e tre dei droni sarebbero stati abbattuti dalle forze statunitensi di stanza nella regione, mentre il quarto drone è riuscito a raggiungere Tel Aviv, dove è esploso in aria.

L’aviazione israeliana, nonostante avesse identificato il drone su Tel Aviv, non lo ha ha intercettato “a causa di un errore umano”. Lo ha fatto sapere il portavoce militare, che ha definito il fatto “un brutto evento che non dovrebbe accadere e di cui l’Aeronautica Militare si assume la piena responsabilità, in quanto difensore dei cieli del Paese”.

“Il drone – ha proseguito – ha colpito direttamente un appartamento dopo essere entrato in città dal mare. L’origine del drone è ancora sotto indagine”. Il portavoce ha poi aggiunto “di credere finora che il drone sia arrivato dal sud, possibilmente dallo Yemen, sebbene non escluda altri luoghi di lancio come Iraq e Siria”.

Il sindaco di Tel Aviv Ron Huldai ha dichiarato sui social che la città è in stato di massima allerta dopo l’attacco. “Il Comune di Tel Aviv è in allerta alla luce del grave incidente causato da un drone, in cui una persona è rimasta uccisa e altre sono rimaste ferite. La guerra è ancora dura e dolorosa. Le forze dell’ordine sono arrivate rapidamente sul posto e siamo preparati a eventuali sviluppi. Invito il pubblico a obbedire alle istruzioni”, ha affermato.

“Non ci sono stati danni al palazzo sede dell’ambasciata e non abbiamo notizie di feriti tra il nostro personale”, ha precisato, interpellato da Ynet, un funzionario del Dipartimento americano. “Siamo in stretto contatto con le autorità israeliane per indagare a fondo – ha proseguito – sulla fonte dell’esplosione e sulla sua destinazione prevista”.

“Non ci sono informazioni che dimostrino che ci fosse l’intenzione di attaccare l’ambasciata americana a Tel Aviv”, ha comunque sottolineato l’Idf dopo una prima valutazione degli eventi fatta dal capo di stato maggiore Herzi Halevi con i vertici militari, a cui ne seguirà un’altra in giornata.