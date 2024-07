Droga nascosta in testa Buddha scoperta su treno Berlino-Basilea

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Tredici chili di ketamina e uno di MDMA, trasportati da un cittadino olandese, sono stati rinvenuti durante un controllo di frontiera su un treno in viaggio da Berlino a Basilea. La droga era nascosta in 28 barattoli, otto sacchetti e persino in una testa di Buddha.

Lo comunica oggi l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), precisando che l’episodio risale allo scorso 2 aprile. Per motivi tattici legati all’indagine, viene spiegato, si è deciso di aspettare prima di informare i media.

La droga è stata scoperta durante l’ispezione dei bagagli del viaggiatore, poco prima dell’arrivo del convoglio alla stazione della città renana. Il trafficante e gli stupefacenti sono stati consegnati alla polizia cantonale di Basilea Città.