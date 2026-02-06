Dow Jones supera i 50’000 punti per la prima volta nella sua storia

Keystone-SDA

L'indice Dow Jones ha superato per la prima volta nella sua storia la soglia dei 50'000 punti. Lo riporta il Wall Street Journal. L'indice delle blue-chip è salito di oltre il 2%, circa 1'100 punti, raggiungendo un nuovo livello record.

1 minuto

(Keystone-ATS) Tutti i 30 titoli che compongono l’indice, tranne due, hanno registrato un rialzo nella giornata. Nvidia ha guadagnato circa il 7%, Caterpillar il 6% e 3M il 4%.

Gli investitori hanno attribuito i guadagni a un’economia resiliente e a solidi utili aziendali, affermando che il calo dei giorni precedenti era andato oltre i fondamentali economici.