Doris Leuthard presidente della fondazione per Crans-Montana

Keystone-SDA

Doris Leuthard diventa presidente della fondazione Beloved, creata in seguito al drammatico incendio di Crans-Montana (VS). L'ex presidente della Confederazione è stata designata oggi dal Consiglio di Stato vallesano.

(Keystone-ATS) Il consiglio della fondazione conta nove membri, “personalità riconosciute per le loro conoscenze e il loro impegno, in particolare negli ambiti della medicina, della presa a carico delle vittime e dell’accompagnamento umano”, ha precisato oggi il Cantone in una nota. Presente anche un delegato delle famiglie delle vittime francesi, mentre sono in corso le operazioni per designare un omologo italiano.

Leuthard “è una personalità riconosciuta, competente e apprezzata”, ha detto il presidente del governo vallesano Mathias Reynard, contattato dall’agenzia Keystone-ATS. “Ha subito accettato la nostra domanda e sarà circondata da rappresentanti delle famiglie svizzere, italiane e francesi così come da personalità del mondo medico, giuridico ed economico”.

Il Vallese prevede di dotare la fondazione di un capitale iniziale di un milione di franchi. Il patrimonio da elargire sarà costituito da donazioni pubbliche, di privati o di altri organismi. Ad oggi, le promesse di donazioni ammontano a circa 17 milioni di franchi.

La creazione della fondazione – si legge nel comunicato – risponde all’importante slancio di solidarietà che si è manifestato in seguito al dramma e alla necessità di attenuare quanto possibile le conseguenze finanziare per le vittime e le loro famiglie. Le procedure giuridiche riguardo alle responsabilità potrebbero infatti prendere tempo.

Lo scopo principale è quindi quello di garantire sostegno finanziario a tutte le persone coinvolte e ai loro cari, indipendentemente dal luogo di domicilio. Gli aiuti devono essere mirati e non burocratici, rapidi e coordinati (ad esempio con le compagnie assicurative). Verranno però anche sostenuti progetti dedicati alla memoria delle vittime o misure in materia di prevenzione degli incendi.