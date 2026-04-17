Doppio colpo per Donald, perde in New Jersey e sulla ballroom

Keystone-SDA

Il progetto della White House State Ballroom che Donald Trump vorrebbe costruire nell'ala est della residenza presidenziale si scontra ancora una volta con la giustizia americana.

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(Keystone-ATS) I lavori vengono sospesi e il presidente va su tutte le furie, mentre altre cattive notizie arrivano dal New Jersey: i democratici collezionano un’altra vittoria elettorale portando alla Camera la progressista Analilia Mejia, considerata da molti una nuova Alexandria Ocasio-Cortez.

“Un magistrato che odia Trump vuole che il Congresso paghi milioni di dollari per la ballroom invece che accettare donazioni. La sala è un regalo al nostro Paese ed è essenziale per la sicurezza nazionale”, ha detto il presidente dopo che il giudice Richard leon, nominato da George W. Bush, ha bloccato i lavori di costruzione in superficie, ribadendo che in realtà il progetto non è interamente coperto da un’esigenza di ‘sicurezza nazionale’, come la Casa Bianca rivendica. Proprio per questo Leon ha consentito ai lavori del bunker sottostante alla sala da ballo di procedere, fermando solo quelli in superficie che, a suo avviso, devono essere autorizzati dal Congresso.

La saga della sala da ballo sta consumando l’amministrazione Trump, che vorrebbe il presidente più concentrato sulle elezioni di metà mandato che sui suoi progetti di costruzione, incluso il tanto atteso ‘arco’ da realizzare a Washington per celebrare i 250 anni dell’America. Il rendering è stato presentato per la monumentale opera – sarebbe l’arco più grande del mondo – e le critiche sono già molte e rischiano di catturare l’attenzione del presidente.

I consiglieri di Trump e gli alleati sono però in pressing affinché il presidente si concentri sul voto di novembre, in cui i repubblicani rischiano molto. I democratici continuano infatti ad avanzare. La vittoria di Mejia in New Jersey – in un distretto che era conservatore ma ha iniziato a votare per i liberal durante il primo mandato di Trump – conferma il buon momento per il partito dell’opposizione e soprattutto per i progressisti.

Appoggiata da Bernie Sanders e Ocasio-Cortez, Mejia è un’altra importante conquista per i progressisti che cercano di affermarsi fuori dalle grandi città e conquistare voti nelle aree più moderate. La sua vittoria è anche un nuovo campanello di allarme per i repubblicani e la loro risicata maggioranza alla Camera, che già vacilla con gli scandali sessuali che hanno travolto vari membri in Congresso.

Per lo speaker Mike Johnson la strada verso le midterm appare sempre più in salita, così come la sua leadership vacilla sempre di più di fronte alla volata dei democratici e a un Trump senza freni che continua la sua battaglia a distanza con il Papa, inimicandosi quella destra cristiana che ha contribuito in modo decisivo a riportarlo alla Casa Bianca.