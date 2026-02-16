Dopo Basilea in autunno, Duran Duran tornano anche in Italia

Keystone-SDA

L'estate italiana si prepara ad accogliere i Duran Duran, che annunciano tre concerti tra cui quello del 7 luglio in una delle location più suggestive della vicina Penisola, ossia all'Arena di Verona.

(Keystone-ATS) La leggendaria band si era esibita alla Baloise Session 2025 di Basilea con due concerti il 23 e il 24 ottobre scorsi. Era la prima apparizione in 40 anni di festival dei Duran Duran.

Protagonisti assoluti della scena internazionale dagli anni ’80 a oggi, i Duran Duran hanno ridefinito il linguaggio del pop e del rock, influenzando generazioni di artisti e conquistando milioni di fan in tutto il mondo. Con oltre 100 milioni di dischi venduti e una carriera che attraversa più di quattro decenni, la band, composta dai membri originali Simon Le Bon (voce), John Taylor (basso), Nick Rhodes (tastiere) e Roger Taylor (batteria), continua a rappresentare un punto di riferimento sulla scena globale.

Brani come “Hungry Like the Wolf”, “Ordinary World”, “The Reflex” e “Come Undone” sono diventati inni globali, capaci di attraversare epoche e stili mantenendo intatta la loro forza.