Dopo 6 giorni, Bolsonaro resta ricoverato in terapia intensiva

Keystone-SDA

L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale DF Star di Brasilia, sottoposto a monitoraggio postoperatorio.

(Keystone-ATS) L’equipe medica ha riferito oggi che l’ex leader di destra ha avuto un episodio di alterazione della pressione sanguigna, che ora è tornata alla normalità.

Secondo il referto medico, Bolsonaro viene nutrito per via endovenosa, poiché il suo intestino non ha ancora ripreso a funzionare normalmente.

“Oggi il piano prevede di intensificare le misure di fisioterapia motoria e riabilitazione. Rimane la raccomandazione di non ricevere visite e non si prevedono dimissioni dalla terapia intensiva”, si legge nel bollettino odierno.

Bolsonaro è stato ricoverato l’11 aprile dopo essersi sentito male durante un evento nel Rio Grande do Norte. Trasferito in elicottero a Natal, gli esami hanno individuato un’occlusione intestinale legata alla coltellata subita durante la campagna presidenziale del 2018. Il 13 è stato sottoposto ad intervento chirurgico all’ospedale DF Star, dove era stato trasferito il giorno prima.