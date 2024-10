Donne puliscono di più e bagni italiani più puliti degli svizzeri

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Le donne puliscono in casa più spesso degli uomini e in Italia i bagni vengono lavati ben più spesso che in Svizzera: sono le due principali indicazioni che emergono da un sondaggio condotto per conto del colosso del commercio online elvetico Galaxus.

Nei cinque paesi oggetto dell’indagine – oltre alla Confederazione e all’Italia: Germania, Austria, e Francia – 8 persone su 10 (dei 5045 interpellati) affermano che la pulizia della casa viene effettuata da loro o dai loro partner.

E qui si conferma una certa disparità di genere: i 91% delle donne intervistate pulisce personalmente, rispetto al 68% degli uomini. Inoltre, un maschio su due afferma che la propria partner o il proprio partner tiene pulita la casa: nel caso delle donne, i casi in cui a prendere l’aspirapolvere e lo straccio è la dolce metà sono meno di uno su sette.

L’Italia emerge come il paese dove si deterge di più: i pavimenti vengono puliti più volte alla settimana dal 58% del campione, contro il 30% in Svizzera, il dato più basso fra i cinque stati. Lo stesso schema si presenta per lo spolverare, un’operazione eseguita più volte alla settimana dal 40% degli italiani (valore più alto) e solo dall’11% degli svizzeri.

I discendenti di Guglielmo Tell hanno anche i bagni più sporchi, almeno a giudicare dalla frequenza delle pulizie: il 24% agisce più volte alla settimana, a fronte del 63% messo a referto dagli italiani. In generale considerando i cinque paesi oggetto dell’analisi gli ultra 60enni sono i più propensi a pulire il bagno più volte alla settimana (60%), mentre solo un quarto degli under 30 lo fa.