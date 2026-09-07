Donna partorisce a bordo volo Copenaghen-Ho Chi Minh

Keystone-SDA

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Un bambino prematuro è nato a bordo del volo VN38 di Vietnam Airlines sulla rotta Copenaghen-Ho Chi Minh City, grazie all'intervento tempestivo di quattro medici e un'infermiera che viaggiavano come passeggeri.

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(Keystone-ATS) Lo riferisce Dantri News, che riporta la testimonianza del dottor Ho Khanh Thanh, uno dei protagonisti del parto d’emergenza avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 settembre.

Circa dieci ore dopo la partenza dalla capitale danese, intorno all’una di notte del 6 settembre, il personale di cabina ha annunciato una richiesta di assistenza medica: una passeggera vietnamita di 25 anni, alla sua prima gravidanza e alla trentesima settimana di gestazione, mostrava i segni di un travaglio prematuro. Il parto è avvenuto con successo in volo.

Subito dopo la nascita, il comandante ha dirottato l’aereo verso l’aeroporto internazionale di Yangon, in Myanmar, dove le autorità locali e i servizi aeroportuali hanno coordinato il trasferimento della madre e del neonato in un ospedale per le cure necessarie.