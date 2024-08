Donna inghiottita da voragine in Malesia, continuano le ricerche

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Non c’è ancora alcuna traccia della donna scomparsa nel nulla dopo essere stata letteralmente inghiottita dal terreno a causa di una voragine che si è aperta mentre camminava lungo un marciapiede a Kuala Lumpur, in Malesia.

Il tragico incidente è avvenuto il 23 agosto scorso quando Vijaya Lakshmi Gali, 48 anni, è precipitata nel buco profondo 8 metri, che si è aperto probabilmente a causa delle piogge torrenziali dei giorni precedenti, ed è scomparsa, come mostra anche un video delle telecamere di sorveglianza. Da quel momento le autorità locali hanno avviato una estesa operazione di soccorso in cerca della donna indiana che però a 8 giorni di distanza non ha dato alcun risultato.

Nelle ricerche, scrive la Bbc online sono impegnati 110 vigili del fuoco che hanno allargato il raggio di azione nei tombini coinvolgendo anche i sommozzatori. Tuttavia, oggi le autorità hanno affermato che è “troppo rischioso” continuare: due sommozzatori che ieri sono entrati tramite una rete fognaria si sono trovati di fronte a forti correnti d’acqua e detriti, affermano, anche perché nella stessa area si è aperta un’altra voragine.