Domat/Ems (GR): incendio in garage, solo danni materiali

Keystone-SDA

Un incendio in un garage sotterraneo divampato nella notte di Capodanno a Domat/Ems (GR) ha portato all'evacuazione precauzionale di tre edifici residenziali. Per motivi di sicurezza, sei persone hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni. Nessuno è rimasto ferito.

1 minuto

(Keystone-ATS) La segnalazione dell’incendio è arrivata intorno alle 02:30, spiega una nota odierna della polizia cantonale dei Grigioni. I pompieri – 28 locali e otto da Coira – intervenuti sul posto hanno constatato la presenza di un’auto ibrida in fiamme nel parcheggio. Oltre a questo veicolo, completamente distrutto, altre quattro automobili hanno riportato danni. L’incendio ha inoltre causato la rottura di una tubatura dell’acqua.

I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme dopo circa mezz’ora di lavoro. Le sei persone allontanate dalle rispettive abitazioni hanno trascorso la notte presso conoscenti e vicini. L’entità dei danni materiali non è ancora quantificabile, secondo le autorità, che hanno nel frattempo avviato un’indagine.