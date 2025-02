Domani pomeriggio test annuale delle sirene

Keystone-SDA

Come ogni primo mercoledì di febbraio, domani pomeriggio verrà effettuata in tutta la Svizzera la prova annuale delle sirene con lo scopo di testarne il funzionamento. Parallelamente verrà diffuso un comunicato tramite l'applicazione di Alertswiss.

(Keystone-ATS) Alle 13:30 verranno attivate le sirene per l’allarme generale, un suono modulato e regolare della durata di un minuto, informa l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP). Se necessario, la prova potrà essere ripetuta entro le ore 14:00.

Dalle 14:15 ed entro le 16:30, le sirene a valle degli sbarramenti idrici emetteranno invece il segnale di “Allarme acqua”, riconoscibile per i suoi dodici suoni continui e gravi in sequenze di 20 secondi ad intervalli di dieci secondi.

La prova serve a testare le circa 5’000 sirene situate in tutto la Svizzera affinché, in caso d’evento, possano dare l’allarme in modo affidabile, spiega l’UFPP in un nota. Lo scorso anno il 99% delle sirene ha funzionato “in modo ineccepibile”.

Comunicato via app

Parallelamente all’attivazione dell’allarme generale, ogni Cantone diramerà tramite l’app della piattaforma di allarme della Confederazione Alertswiss un comunicato evidenziato con il livello di “Informazione”. Il che significa che dai cellulari non verrà emesso alcun segnale acustico. “L’allarme acustico sul cellulare resta una prerogativa degli allarmi reali”, ricordano le autorità.

Questo procedimento permette di testare l’invio simultaneo di un numero elevato di notifiche push. Al contempo, il comunicato d’informazione serve a evitare che la prova delle sirene venga confusa per un allarme reale.

Come comportarsi in caso di reale emergenza? Se il segnale di “allarme generale” risuona in un momento diverso da quello previsto per la prova delle sirene, significa che la popolazione è in pericolo. In tal caso, i cittadini devono informarsi tramite l’app o il sito Alertswiss (www.alert.swiss) oppure sintonizzarsi sulla radio e seguire le istruzioni diramante dalle autorità e, se possibile, informare i vicini.