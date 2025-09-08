La televisione svizzera per l’Italia

Domande asilo in Ue diminuite del 23% nei primi 6 mesi del 2025

Keystone-SDA

Le domande di asilo nell'Unione Europea sono diminuite del 23% nei primi sei mesi del 2025, a causa di un drastico calo dei siriani in cerca di protezione. Lo ha dichiarato oggi l'Agenzia dell'Ue per l'asilo (Euaa).

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) I dati dell’Euaa mostrano che i siriani hanno presentato circa 25’000 richieste nell’Ue a 27 più Svizzera e Norvegia (Ue+), in calo del 66% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

“Questa notevole riduzione non è dovuta a cambiamenti politici nell’Ue+”, ha affermato l’Euaa in un rapporto, attribuendo invece il merito alla cacciata del leader di lunga data Bashar al-Assad. “Con le nuove autorità siriane che promuovono la stabilità e la ricostruzione, molti siriani sfollati hanno evidentemente acquisito maggiore speranza di tornare a ricostruire le loro comunità”. I siriani, che a lungo rappresentavano il maggior numero di richiedenti, ora rappresentano il terzo gruppo più numeroso dopo venezuelani e afghani.

In totale i paesi Ue+ hanno ricevuto 399’000 domande di asilo nei primi sei mesi dell’anno. La Germania (70’000 domande) è stata superata da Francia (78’000) e Spagna (77’000) come principali destinazioni per i richiedenti asilo.

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nel periodo gennaio-luglio 2025 ha registrato circa 14’100 domande di asilo per la Svizzera, un numero inferiore di quasi il 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (16’400 domande), secondo il sito web delle autorità elvetiche.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR