Dollaro sotto pressione, nella notte ai minimi dal 2011 sul franco

Keystone-SDA

Il dollaro si conferma sotto pressione rispetto al franco, sulla scia delle politiche commerciali del presidente americano Donald Trump a cui si sono aggiunti gli attacchi di Israele alle installazioni militari iraniane.

(Keystone-ATS) Nella notte la moneta americana è stata scambiata a 0,8056 franchi, cioè il livello più basso dal 2011. Con il trascorrere delle ore ha riguadagnato qualcosa: alle 10.00 il corso era praticamente quasi esattamente di 0,81.

Stando agli analisti sui mercati finanziari si riscontra al momento una chiara avversione al rischio: il conflitto in Medio Oriente apporta ulteriore incertezza, si teme un contrattacco iraniano e quindi anche il coinvolgimento degli Stati Uniti. “È impossibile dire come si evolverà la situazione nei prossimi giorni: in ogni caso, si tratta di un’escalation importante che ci porta molto più vicini a una guerra vera e propria in Medio Oriente”, scrivono gli esperti di Commerzbank.