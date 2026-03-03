Dollaro si rafforza sensibilmente, anche sul franco svizzero

Keystone-SDA

Il dollaro si è chiaramente rafforzato nella notte: sulla scia della guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran il biglietto verde continua a beneficiare del suo ruolo di valuta di riferimento mondiale.

1 minuto

(Keystone-ATS) La moneta statunitense ha guadagnato terreno rispetto a tutte le principali valute. Questo è avvenuto anche nei confronti del franco svizzero, considerato bene rifugio per eccellenza: il dollaro è salito a 0,7814 da 0,7781 franchi di ieri sera. Anche l’euro, ora a 1,1668 dollari, costa chiaramente meno. Nel frattempo il corso la euro/franco è rimasto più o meno invariato a 0,9117.

Secondo gli operatori di mercato le reazioni finora viste sarebbero in gran parte in linea con il modello tipico delle crisi geopolitiche con rischio di shock nell’offerta di materie prime: queste sono solitamente accompagnate da un calo dei prezzi delle azioni, un moderato aumento del dollaro, un incremento dei prezzi dei metalli preziosi e costi più elevati per le materie prime interessate.