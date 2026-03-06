Dogana Usa, “non siamo in grado di rimborsare subito i dazi”

Keystone-SDA

Un funzionario della Dogana Usa ha dichiarato oggi a un tribunale federale che l'agenzia non è in grado di rimborsare immediatamente i dazi imposti da Donald Trump. Si sta invece mettendo a punto un sistema che sarà pronto entro un mese.

(Keystone-ATS) Le dichiarazioni di Brandon Lord, direttore esecutivo dei programmi commerciali presso la dogana, sono arrivate dopo che un giudice federale ha ordinato all’amministrazione di iniziare a preparare i rimborsi, come prevede la decisione della Corte Suprema che ha annullato gran parte dei dazi sulle importazioni.

Incamerati 166 miliardi di dollari

Sebbene l’intera portata della direttiva non sia stata immediatamente chiara, gli avvocati commercialisti hanno affermato che la sentenza potrebbe applicarsi a quasi tutte le importazioni per le quali sono stati pagati i dazi ora illegali. Lord ha affermato che oltre 330.000 importatori avevano effettuato oltre 53 milioni di acquisti depositando o pagando dazi doganali che nel frattempo sono stati aboliti.

Queste tariffe, imposte ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act hanno raccolto circa 166 miliardi di dollari in imposte doganali. Secondo Lord “le attuali procedure amministrative e la tecnologia dell’agenzia non sono adatte a un compito di questa portata e richiederanno lavoro manuale”.