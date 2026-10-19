DKSH si espande con acquisizione in Medio Oriente

Keystone-SDA

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DKSH si espande nel settore della salute con l'acquisizione di un'azienda in Medio Oriente e Nord Africa. La divisione DKSH Healthcare acquisisce Newbridge Pharmaceuticals, società con sede a Dubai attiva nella commercializzazione di farmaci specialistici.

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(Keystone-ATS) Il prezzo di acquisto per tutte le quote di Newbridge Pharmaceuticals ammonta a 390 milioni di dollari (321 milioni di franchi la cambio attuale), ha indicato oggi la multinazionale elvetica del commercio e dei servizi. Newbridge è specializzata nella commercializzazione di preparati per malattie rare e complesse ed è attiva in quattordici mercati della regione. Tra i più importanti figurano l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti.

Con l’acquisizione, secondo quanto si legge nella nota, DKSH Healthcare fa il suo ingresso per la prima volta in Medio Oriente e in Nord Africa. Finora la divisione si era concentrata sull’area Asia-Pacifico.

Il settore dei servizi di commercializzazione in outsourcing per le aziende farmaceutiche è stato un importante motore di crescita negli ultimi anni, ha detto il CEO di DKSH Stefan Butz, citato nel comunicato. Con Newbridge, DKSH intende inoltre espandere l’attività nel settore dei farmaci per le malattie rare.

Fondata nel 2010, l’azienda, con oltre 300 dipendenti, opera tra l’altro nei settori dell’oncologia, della neurologia, dell’immunologia e della gastroenterologia. Oltre alla distribuzione di farmaci, Newbridge supporta le aziende farmaceutiche anche nel lancio dei prodotti e nell’accesso ai rispettivi mercati. Il management attuale dovrebbe restare al suo posto dopo l’acquisizione.

Per il 2027, DKSH prevede per Newbridge un fatturato di circa 385 milioni di dollari. Una volta perfezionata, l’acquisizione dovrebbe avere un impatto positivo sulla crescita del fatturato, sul margine EBIT rettificato e sull’utile della multinazionale.

L’operazione sarà finanziata tramite la contrazione di un debito. Secondo DKSH, ciò garantirà un margine di manovra finanziario sufficiente per ulteriori acquisizioni. L’attuale politica dei dividendi rimarrà invariata. Il completamento dell’acquisizione è previsto entro la fine del primo trimestre del 2027, fatte salve le approvazioni delle autorità competenti.