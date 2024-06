Disoccupazione stabile al 2,3% in Svizzera, 2,4% in Ticino

(Keystone-ATS) Il tasso di disoccupazione in Svizzera è rimasto invariato al 2,3% in maggio. I disoccupati presso gli uffici regionali di collocamento (URC) erano 105’465 ossia 1’492 in meno rispetto al mese precedente.

Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, il numero di disoccupati è aumentato di 17’389 unità (+19,7%). In Ticino il tasso si è attestato al 2,4%. contro il 2,5% in aprile.