Disoccupazione in aumento fra i laureati

Keystone-SDA

3 minuti

(Keystone-ATS) Fra i laureati aumenta la disoccupazione: nel 2023 risultava senza lavoro il 3,2% delle persone con titolo universitario, a fronte del 2,7% registrato due anni prima, nel 2021.

Stando alle informazioni diffuse oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST), a un anno dal conseguimento del diploma il tasso fra i titolari di un master ottenuto presso un’università era del 3,9%, mentre per coloro che avevano un bachelor di una scuola universitaria professionale (SUP) la quota era del 3,4%, percentuale che scendeva allo 0,8% tra i diplomati delle alte scuole pedagogiche (ASP).

I tassi in questione sono quelli stabiliti secondo la definizione dell’Ufficio internazionale del lavoro (ILO), cioè determinati in base a sondaggi, diversi quindi da quelli normalmente diffusi dalla Segreteria di Stato dell’economia (Seco), che come noto conta le persone iscritte ai centri regionali di collocamento.

Considerando i vari settori di studio si riscontra che le persone titolari di un master universitario in medicina e farmacia (1,4% di disoccupati dopo un anno), così come quelle che ne hanno uno in scienze tecniche (2,1%), hanno avuto le minori difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro. A dodici mesi dal diploma i tassi di disoccupazione delle persone titolari di un master universitario in altre facoltà erano compresi tra il 3,5% (scienze economiche) e l’11,2%.

Per quanto riguarda le SUP i valori più contenuti sono stati osservati nella sanità (0,9%), nell’assistenza sociale (1,4%) e nel comparto architettura, edilizia e progettazione (1,8%). Al contrario, per le persone titolari di un bachelor in design (8,6%) è stato più arduo trovare impiego.

Considerando un posto a tempo pieno, nel 2023 le persone che avevano un master universitario o un bachelor SUP hanno percepito in media un reddito da lavoro simile (rispettivamente 80’900 e 80’300 franchi). Lo stipendio delle persone titolari di un diploma ASP era invece superiore di circa 15’000 franchi, attestandosi a 95’200 franchi.

Rispetto al 2021, il reddito reale è diminuito complessivamente dell’1,3% (master universitario -1,2%, bachelor SUP -2,0%, ASP -0,2%), percentuale che va considerata nel contesto dell’aumento dell’inflazione in Svizzera e all’estero. In termini nominali il reddito medio da lavoro è aumentato del 3,6% in confronto a due anni prima.

Per chi ha un master universitario i guadagni variano parecchio. Mentre le persone diplomate in scienze economiche e in medicina o farmacia hanno avuto opportunità di reddito (dopo un anno) rispettivamente di 87’100 e 89’300 franchi, coloro che hanno studiato legge hanno incassato solo 65’000 franchi: il dato può essere spiegato con il fatto che un anno dopo il conseguimento della laurea molti giuristi svolgono un praticantato in uno studio legale.

Tra le persone titolari di un bachelor SUP, quelle diplomate in aree disciplinari tecniche e informatiche (85’800 franchi) e in psicologia applicata (83’200 franchi) hanno ottenuto il reddito da lavoro più alto, mentre per chi si è diplomato in design (54’700) il reddito è stato nettamente più basso.