Disinformazione pro-Russia prende di mira le Olimpiadi di Parigi

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Narrazioni false e disinformazione in tante lingue stanno circolando sui social network e su oltre 30 siti di notizie inaffidabili in vista delle Olimpiadi di Parigi, pubblicando propaganda pro-Russia.

È questa la situazione, a due giorni dall’inizio ufficiale dei Giochi, tracciata da NewsGuard, la piattaforma che monitora la disinformazione online.

“Le affermazioni false che in alcuni casi hanno assunto la forma di articoli o servizi giornalistici in realtà mai usciti, in altri quella di contenuti erroneamente attribuiti a brand o agenzie governative, si sono concentrate prevalentemente su presunte minacce terroristiche e rischi per la sicurezza”, spiega l’organizzazione.

Tra le bufale che girano online, le cancellazioni di massa alle prenotazioni delle Olimpiadi, ma anche la Cia che ha emesso un avviso per non prendere la metropolitana in questo periodo e la Senna in cui è stato buttato un colorante blu.

NewsGuard sta monitorando 14 narrazioni di disinformazione relative alle Olimpiadi di Parigi in 13 lingue: francese, greco, inglese, italiano, olandese, polacco, portoghese, rumeno, russo, spagnolo, tedesco, turco e ungherese.

Queste affermazioni sono circolate sui social network e su 31 siti di notizie e informazioni inaffidabili. Sedici dei 31 siti hanno già pubblicato propaganda e disinformazione pro-Russia. “Tra questi – osserva NewsGuard – vi sono 10 siti che appartengono alla rete Pravda, un gruppo di siti gestiti in modo anonimo che ripubblicano contenuti da fonti pro-Cremlino e che spesso avanzano informazioni false o palesemente fuorvianti”.