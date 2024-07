Disastro in Ticino e Vallese, condoglianze anche dal Pakistan

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) I disastri causati dalla violenta ondata di maltempo in questi giorni in Svizzera hanno evocato commozione anche in Pakistan.

Il primo ministro dello Stato asiatico, Shehbaz Sharif, ha espresso a nome del proprio Paese le sue condoglianze, rivolgendosi in particolare al popolo ticinese e vallesano.

“Sentite condoglianze alla presidente della Confederazione Viola Amherd e al popolo svizzero per le devastanti inondazioni che hanno colpito i cantoni Vallese e Ticino”, ha scritto sulla rete sociale X, Shehbaz Sharif ( @CMShehbaz).

“Il Pakistan è al fianco dei nostri amici svizzeri in questo momento difficile. Ricordiamo con gratitudine come la Svizzera sia stata tra i primi Paesi a inviare squadre di soccorso durante le calamitose inondazioni del 2022 in Pakistan”, ha aggiunto il primo ministro, riferendosi alle devastanti intemperie senza precedenti che avevano invaso la sua Nazione due anni fa, mietendo più di 1’700 vittime e lasciando milioni di persone sfollate.

La risposta della consigliera federale non si è fatta attendere. “Grazie per le sue parole sincere e per il suo sostegno durante questi momenti difficili in varie regioni del nostro Paese. Apprezziamo molto la forte amicizia tra Pakistan e Svizzera”, ha ribadito Amherd sulla medesima rete sociale.