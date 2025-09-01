La televisione svizzera per l’Italia

Direttrice UFSP: Covid, con gli anziani abbiamo sbagliato

Keystone-SDA

L'errore più grande in Svizzera durante la pandemia è stato il trattamento riservato agli anziani.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) A fare ammenda è la direttrice dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) Anne Lévy, secondo cui questa categoria – che era “la più vulnerabile” – non è stata “ascoltata a dovere”.

Ad esempio, alcuni volevano rivedere i propri cari, mentre altri chiedevano maggiore protezione, afferma Lévy in un’intervista concessa all’edizione odierna della “Neue Zürcher Zeitung”. Ciò dimostra che non esiste una soluzione unica e che c’è ancora margine di miglioramento in questo ambito, fa notare la direttrice dell’UFSP, entrata in carica nell’ottobre del 2020.

L’esperta riconosce inoltre che le misure riguardanti i giovani avrebbero potuto senza dubbio essere allentate prima. “Abbiamo sempre cercato di mantenerle solo per il tempo necessario, anche se abbiamo dovuto affrontare critiche per alcune aperture, come nelle scuole”, ricorda Lévy. “Nel complesso, siamo comunque riusciti a gestire bene la pandemia grazie alla via di mezzo scelta”, si compiace la 54enne.

La revisione della Legge sulle epidemie – ora al vaglio del Parlamento – dovrebbe in futuro chiarire le responsabilità, rafforzare il coinvolgimento dei Cantoni e delle Camere e conferire maggiore legittimità democratica alle misure. In più, i rapporti di laboratorio relativi al coronavirus saranno trasmessi solo in formato digitale: dal 2028 non verranno più accettati fax, specifica Lévy.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR