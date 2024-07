Direttrice Secret Service: “abbiamo agito rapidamente”

(Keystone-ATS) Gli agenti del secret service hanno “agito rapidamente” a Butler, durante il comizio di Donald Trump in cui l’ex presidente è stato ferito. Sono le prime parole di Kimberly Cheatle, direttrice dello speciale servizio di sicurezza americano.

In un comunicato Cheatle fa le sue condoglianze alla famiglia di Corey Comperatore ucciso a Butler e garantisce sul piano di sicurezza per la convention repubblicana. “Comprendiamo l’importanza della revisione indipendente annunciata ieri dal Presidente Biden e parteciperemo pienamente. Collaboreremo anche con le commissioni congressuali appropriate per qualsiasi azione di controllo”, assicura.

Cheatle si dice fiduciosa delle misure di sicurezza messe a punto per la convention repubblicana a Milwaukee, potenziate – conferma – dopo l’attentato a Donald Trump in Pennsylvania, affermando inoltre un rafforzamento al dispositivo di protezione per Trump. “Ho fiducia nel piano di sicurezza messo in atto dal nostro coordinatore del Secret Service e dai nostri partner, che abbiamo rivisto e rafforzato in seguito alla sparatoria di sabato”, scrive Cheatle.

“Oltre ai miglioramenti di sicurezza aggiuntivi che abbiamo fornito per l’ex presidente Trump a giugno, abbiamo anche implementato modifiche alla sua sicurezza da sabato per garantire la sua continua protezione per la convention e il resto della campagna”, ha affermato.