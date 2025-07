Dipinto di Kirchner dalla Cancelleria federale di Berlino a Berna

Al Kunstmuseum di Berna si ritroveranno due dipinti separati dal 1933. Un quadro di Kirchner si sposta dalla Cancelleria federale di Berlino a Berna, dove sarà visibile dal 12 settembre nella mostra "Kirchner x Kirchner" assieme al suo pendant.

(Keystone-ATS) L’opera in questione è “Sonntag der Bergbauern” (Domenica dei contadini di montagna), e fa parte di una coppia di immagini monumentali. Il suo pendant è “Alpsonntag. Szene am Brunnen” (Domenica all’alpe. Scena nei pressi della fontana), che appartiene alla collezione del Kunstmuseum. Le due opere furono esposte insieme per l’ultima volta nel 1933 alla Kunsthalle di Berna, nell’ambito della più ampia retrospettiva dedicata a Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) nel corso della sua vita.

“Sonntag der Bergbauern” è nota al grande pubblico come sfondo, è infatti appesa nella sala del Consiglio dei Ministri del governo tedesco e si vede spesso nei telegiornali della Germania.

Il Kunstmuseum di Berna ha potuto ottenere il quadro in prestito. Si tratta di “un grande onore”, si legge in una nota odierna dell’istituzione. La mostra “Kirchner x Kirchner”, visibile dal 12 settembre all’11 gennaio 2026, espone 65 opere dell’artista.