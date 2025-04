Dipartimento Giustizia Usa, Unrwa non gode di immunità

Keystone-SDA

Il Dipartimento di Giustizia americano ha dichiarato che l'Unrwa, l'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, non gode di immunità dalle cause legali nei tribunali statunitensi, un drastico cambiamento rispetto alla posizione assunta durante l'amministrazione Biden.

(Keystone-ATS) Questa inversione di rotta – scrive il Times of Israel – è legata alla causa intentata dalle famiglie di oltre 100 vittime dell’attacco terroristico del 7 ottobre 2023, in cui si accusa l’Unrwa di aver collaborato con Hamas.

Nel documento depositato presso il tribunale distrettuale meridionale di New York, il Dipartimento di Giustizia afferma che, sebbene le Nazioni Unite godano di immunità legale negli Stati Uniti, le sue agenzie sussidiarie, come l’Unrwa, non sono automaticamente protette da tale immunità. Pertanto, l’agenzia è tenuta a rispondere alle accuse mosse contro di essa.

Questa decisione segna un cambiamento significativo rispetto alla posizione precedentemente sostenuta dall’amministrazione Biden, che aveva sostenuto che l’Unrwa fosse protetta dall’immunità legale e che la causa dovesse essere respinta. L’inversione di questa posizione potrebbe avere implicazioni legali più ampie per altre cause contro agenzie internazionali negli Stati Uniti.