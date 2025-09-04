Diminuite le code al portale sud del Gottardo

Keystone-SDA

Durante i mesi estivi i giorni di colonna al San Gottardo sono rimasti stabili in confronto al 2024 al portale Nord, mentre sono diminuiti a quello Sud. Lo riferisce in un comunicato il Touring Club Svizzero (TCS).

1 minuto

(Keystone-ATS) Nel dettaglio, a Göschenen (UR) si sono verificate undici giornate con code superiori ai 10 chilometri, mentre l’incolonnamento massimo si è raggiunto a due riprese, il 25 e il 26 luglio, con 17 km. La data coincide con l’inizio delle vacanze estive in numerosi Land tedeschi, sottolinea il TCS. L’anno scorso non si era mai andati oltre i 15 chilometri, per trovare un valore superiore (20 km) bisogna dunque risalire a fine luglio 2022.

Ad Airolo invece, si sono superati i dieci chilometri soltanto il 9 agosto, quando il serpentone di veicoli ha raggiunto quota 13 km. Nel 2024 si era andati oltre i dieci chilometri in sette occasioni.

Nonostante la fine dell’estate, le cattive notizie non sono però ancora terminate per gli automobilisti, che nelle prossime settimane saranno infatti confrontati con numerose chiusure notturne del tunnel, la prima delle quali dall’8 al 12 settembre tra le 20.00 e le 5.00.