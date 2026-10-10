Diciannovenne svizzera muore in un incidente in Nicaragua

Keystone-SDA

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Una ragazza svizzera di 19 anni ha perso la vita in un incidente in Nicaragua. È annegata insieme ad altre due donne quando la loro auto è stata trascinata via mentre attraversavano un fiume in piena.

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(Keystone-ATS) Lo ha comunicato ieri la copresidente nicaraguense Rosario Murillo in una dichiarazione governativa trasmessa dall’emittente radiofonica statale Canal 4. Questa mattina non era ancora pervenuta alcuna conferma da parte del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Secondo Murillo, l’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino nel dipartimento di Chinandega, nel nord-ovest del Paese. Oltre alla diciannovenne svizzera, hanno perso la vita una ventiquattrenne francese e una diciannovenne nicaraguense, dipendente di un hotel.

Il gruppo viaggiava a bordo di un pick-up e stava tentando di attraversare un fiume che, a causa delle forti piogge, era in piena e ha trascinato via il veicolo.

La portavoce del governo Rosario Murillo ha espresso alle famiglie delle vittime solidarietà e le condoglianze del governo. Ha esortato a seguire rigorosamente gli avvisi meteorologici e di maltempo durante la stagione delle piogge e ha annunciato che le autorità e l’ente per il turismo rafforzeranno ulteriormente le misure di prevenzione e gli avvisi per gli hotel in futuro.