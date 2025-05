Diciannove stati Usa contro Kennedy Jr e Trump per tagli sanità

Keystone-SDA

Diciannove stati americani fanno causa a Robert F. Kennedy Jr e all'amministrazione Trump contro il piano di ristrutturazione e i tagli previsti per il Dipartimento della Sanità.

(Keystone-ATS) Gli stati puntano il dito contro gli sforzi “irrazionali e pericolosi” del ministro della sanità Kennedy Jr di ridimensionare il Dipartimento con il rischio di cancellare anni di progressi nella medicina e lasciare il governo federale “incapace di eseguire una delle sue funzioni vitali”.

“Quando si licenziano scienziati e ricercatori e si mettono a tacere i medici non si rende l’America più in salute ma si mettono molte vite a rischio”, afferma la procuratrice di New York Letitia James, una dei 19 procuratori di altrettanti stati che hanno fatto causa.