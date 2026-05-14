Diamante “Ocean Dream” venduto per quasi 14 mio. franchi, record

Keystone-SDA

È il diamante "Ocean Dream" il protagonista assoluto della stagione internazionale delle aste di lusso. Il rarissimo diamante fancy vivid blu-verde è stato venduto da Christie's a Ginevra per 13'567'500 franchi.

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(Keystone-ATS) Diventa così il diamante blu-verde più costoso mai battuto all’asta.

L’aggiudicazione è arrivata al termine di una spettacolare sfida tra collezionisti internazionali durata oltre venti minuti, trasformando il gioiello nel lotto più prezioso dell’intera Luxury Week svizzera.

Il risultato ha trainato il successo dell’asta “Magnificent Jewel”, che ha totalizzato 51’859’550 franchi, con il 99% dei lotti venduti e cifre ben superiori alle stime iniziali. Su 87 gioielli proposti, riferisce l’Adnkronos, l’84% ha infatti superato le valutazioni massime pre-asta, confermando l’eccezionale vitalità del mercato dell’alta gioielleria.

Alla vendita hanno partecipato clienti provenienti da 40 paesi, tra offerte in sala, online e telefoniche: il 41% dall’Europa, il 27% dalle Americhe e il 28% dall’Asia-Pacifico.

Tra i pezzi più ammirati dell’asta di Christie’s si distingue una collana a due fili di perle naturali e diamanti, aggiudicata per 4’147’000 franchi, oltre quattro volte la stima minima prevista.

Grande interesse anche per una collana di diamanti e rubini firmata Boucheron, creata per l’Esposizione internazionale delle arti decorative di Parigi del 1925, venduta per 1’206’500 franchi.

Non è passato inosservato nemmeno il celebre sautoir Cartier indossato nel film “Il grande Gatsby” del 1974, battuto per 444’500 franchi, a testimonianza del fascino sempre crescente dei gioielli con una forte storia culturale e cinematografica.

Cartier si è confermata tra le maison più ricercate dell’asta. Una spilla “Fenicottero”, ispirata all’iconico modello commissionato nel 1940 dalla duchessa di Windsor Wallis Simpson, è stata venduta per 317’500 franchi.

Ottimi risultati anche per una tiara Art Déco di diamanti, aggiudicata per 698’500 franchi, e per una clip-spilla multigemma “Tutti Frutti”, venduta per 1’054’100 franchi.

Grande attenzione infine per le pietre preziose colorate. Un anello Chaumet con zaffiro Kashmir royal blue da 22,28 carati ha raggiunto 2’744’000 franchi mentre un anello Harry Winston con zaffiro cabochon ovale da 76,39 carati è stato venduto per 1’768’000 franchi.

“Il mercato dei gioielli e delle pietre preziose di altissima qualità è eccezionalmente forte”, ha dichiarato Max Fawcett, responsabile globale del dipartimento gioielli di Christie’s, commentando una vendita che conferma il crescente interesse mondiale per i capolavori dell’alta gioielleria.