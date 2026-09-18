Di Battista torna a casa dopo malore a Cuba

Keystone-SDA

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Il politico e opinionista italiano Alessandro Di Battista è uscito dal policlinico Gemelli di Roma. Lo annuncia su Instagram lui stesso postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe.

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(Keystone-ATS) “Sto molto meglio e finalmente sono a casa! Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l’affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare”, scrive su Instagram.

Il 12 settembre Di Battista era arrivato al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere rientrato in Italia da Cuba con un’aeroambulanza. Una settimana prima, era stato operato a L’Avana d’urgenza dopo essere stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Il noto attivista si trovava a Cuba per un reportage per il Fatto Quotidiano. Di Giuseppe era volato a Cuba per stargli vicino.